UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Добровольцам "Айдара" спустя семь лет дали статус участников боевых действий

Автор: РБК-Украина

Спустя семь лет участия в боевых действиях на Донбассе добровольцам батальона "Айдар" предоставили соответствующий статус. Сегодня удостоверения получили 26 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что вручение состоялось на заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников в Офисе президента. Документы получили 26 добровольцев "Айдара", которые принимали участие в АТО в 2014 году.

Также сообщается, что они в течение семи лет безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы подтвердить участие в боевых действиях.

Батальон "Айдар" был создан в мае 2014 года, был укомплектован добровольцами из членов организаций "Самооборона Майдана" и "Правого сектора". Батальон активно участвовал в боях за северные и центральные районы Луганской области, пытался штурмовать оккупированный Луганск, в июле деблокировал Луганский аэропорт и оборонял его несколько недель.

На сегодня переформирован в отдельный штурмовой батальон "Айдар" Вооруженных сил Украины.

Напомним, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков на фоне стягивания российских войск к границам Украины призывал ветеранов добровольческих батальонов быть готовыми на случай вторжения РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский подал в Раду закон о национальном сопротивлении, в котором есть упоминание о добровольческих силах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АйдарОфис президента