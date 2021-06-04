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Добровольцам "Айдара" спустя семь лет дали статус участников боевых действий

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Киев, Пятница 04 июня 2021 19:14
Добровольцам "Айдара" спустя семь лет дали статус участников боевых действий Фото: добровольцы "Айдара" получили статус УБД (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Спустя семь лет участия в боевых действиях на Донбассе добровольцам батальона "Айдар" предоставили соответствующий статус. Сегодня удостоверения получили 26 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что вручение состоялось на заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников в Офисе президента. Документы получили 26 добровольцев "Айдара", которые принимали участие в АТО в 2014 году.

Также сообщается, что они в течение семи лет безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы подтвердить участие в боевых действиях.

Батальон "Айдар" был создан в мае 2014 года, был укомплектован добровольцами из членов организаций "Самооборона Майдана" и "Правого сектора". Батальон активно участвовал в боях за северные и центральные районы Луганской области, пытался штурмовать оккупированный Луганск, в июле деблокировал Луганский аэропорт и оборонял его несколько недель.

На сегодня переформирован в отдельный штурмовой батальон "Айдар" Вооруженных сил Украины.

Напомним, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков на фоне стягивания российских войск к границам Украины призывал ветеранов добровольческих батальонов быть готовыми на случай вторжения РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский подал в Раду закон о национальном сопротивлении, в котором есть упоминание о добровольческих силах.

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