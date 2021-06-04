Добровольцям "Айдару" через сім років дали статус учасників бойових дій

Через сім років участі в бойових діях на Донбасі добровольцям батальйону "Айдар" надали відповідний статус. Сьогодні посвідчення отримали 26 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Повідомляється, що вручення відбулося на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників в Офісі президента. Документи отримали 26 добровольців "Айдару", які брали участь в АТО в 2014 році.

Також повідомляється, що вони протягом семи років безрезультатно зверталися в державні структури та інстанції, щоб підтвердити участь у бойових діях.

Батальйон "Айдар" було створено в травні 2014 року, був укомплектований добровольцями з членів організацій "Самооборона Майдану" і "Правого сектора". Батальйон брав активну участь у боях за північні і центральні райони Луганської області, намагався штурмувати окупований Луганськ, в липні деблокував Луганський аеропорт і обороняв його кілька тижнів.

На сьогодні переформований в окремий штурмовий батальйон "Айдар" Збройних сил України.