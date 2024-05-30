Добровольные взносы в Пенсионный фонд: как это работает и зачем нужно
В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет. Украинцы могут платить его добровольно, даже если этого не делает работодатель.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу ПФУ.
Введенный с 2023 года новый механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании позволяет платить взносы за себя или в пользу третьих лиц быстро, без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений.
Платить добровольный взнос в ПФУ можно вне зависимости от того, где находится человек.
Условия уплаты взносов
По данным ПФУ, основными условиями для добровольного участия являются:
- наличие в реестре Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о человеке, в пользу которого поступает взнос, и то, что он не является пенсионером.
То есть добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером.
При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.
Для того, чтобы в страховой стаж был включен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года - 1 760 грн).
Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины на сайте ПФУ в электронной форме.
В личном кабинете нужно выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и уплачивать добровольный взнос в течение периода, определяемого для себя человеком.
Более подробно ознакомиться с информацией о заключении договора на добровольное участие можно в видеоинструкции.
Напомним, что для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.