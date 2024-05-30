Добровольные взносы в Пенсионный фонд: как это работает и зачем нужно

В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет. Украинцы могут платить его добровольно, даже если этого не делает работодатель.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу ПФУ .

Введенный с 2023 года новый механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании позволяет платить взносы за себя или в пользу третьих лиц быстро, без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений.

Платить добровольный взнос в ПФУ можно вне зависимости от того, где находится человек.

Условия уплаты взносов

По данным ПФУ, основными условиями для добровольного участия являются:

наличие в реестре Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о человеке, в пользу которого поступает взнос, и то, что он не является пенсионером.

То есть добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером.

При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.

Для того, чтобы в страховой стаж был включен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года - 1 760 грн).

Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины на сайте ПФУ в электронной форме.

В личном кабинете нужно выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и уплачивать добровольный взнос в течение периода, определяемого для себя человеком.

Более подробно ознакомиться с информацией о заключении договора на добровольное участие можно в видеоинструкции.