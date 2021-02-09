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"Доброполье-Добыча" запустило работу благодаря стартовом продажи угля на бирже, - Коваль

Автор: РБК-Украина

Продажа угольной продукции ГП "Доброполье-Добыча" 22 января в объеме 330 тыс. т на площадке "Украинской энергетической биржи" дала возможность привлечь средства для покупки производственных материалов и обеспечить успешный старт работы нового угледобывающего госпредприятия.

Об этом в комментарии для ExPro сообщил директор госпредприятия Александр Коваль.

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"Они (торги - ред.) дали средства, чтобы обеспечить производственный процесс... Мы не сорвали запуск и вышли на биржу, чтобы иметь возможность для старта", - сказал он.

По словам Коваля, реализация угля на торгах УЭБ обеспечила предприятие средствами для покупки производственных материалов.

"Нам нужно было с первого дня обеспечивать производство. Угледобыча - очень материально затратный процесс, есть нормированный материал, такой как зубки, древесина, металл, смазки... где это нужно брать? Поэтому, мы решили выйти на биржу для того, чтобы найти покупателя, который мог бы нам заплатить предварительную оплату", - добавил руководитель предприятия.

Также полученные от продажи угля средства были направлены на выплату заработной платы.

"5 февраля мы выплатили заработную плату. Практически у нас не было такого большого объема отгрузки. Для того чтобы заплатить налоги, для того, чтобы был резерв и оплатить тариф железной дороги, мы осуществили продажу", - сказал Коваль.

Директор считает данные торги очень успешными и сообщил, что "Доброполье-Добыча" продолжит практику реализации угля на аукционах УЭБ.

Напомним, 22 января на площадке УЭБ госпредприятие "Доброполье-Добыча" продало весь выставленный объем газового угля (330 тыс. т) по ценам 2340 грн/т (300 тыс. т) и 2304 грн/т (30 тыс.т) на общую сумму 771,1 млн грн.

25 января завершился процесс передачи управления государственными шахтами "Добропольеуголь" от ДТЭК, который арендовал их последние 9 лет, к государственной компании.

За 9 предыдущих лет ДТЭК инвестировал в государственные шахты 400 млн долларов США, благодаря чему производительность шахт и себестоимость добычи стали самыми низкими среди всех государственных шахт.

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