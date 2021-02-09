"Доброполье-Добыча" запустило работу благодаря стартовом продажи угля на бирже, - Коваль

"Они (торги - ред.) дали средства, чтобы обеспечить производственный процесс... Мы не сорвали запуск и вышли на биржу, чтобы иметь возможность для старта", - сказал он.

По словам Коваля, реализация угля на торгах УЭБ обеспечила предприятие средствами для покупки производственных материалов.

"Нам нужно было с первого дня обеспечивать производство. Угледобыча - очень материально затратный процесс, есть нормированный материал, такой как зубки, древесина, металл, смазки... где это нужно брать? Поэтому, мы решили выйти на биржу для того, чтобы найти покупателя, который мог бы нам заплатить предварительную оплату", - добавил руководитель предприятия.

Также полученные от продажи угля средства были направлены на выплату заработной платы.

"5 февраля мы выплатили заработную плату. Практически у нас не было такого большого объема отгрузки. Для того чтобы заплатить налоги, для того, чтобы был резерв и оплатить тариф железной дороги, мы осуществили продажу", - сказал Коваль.

Директор считает данные торги очень успешными и сообщил, что "Доброполье-Добыча" продолжит практику реализации угля на аукционах УЭБ.