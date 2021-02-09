"Добропілля-Видобуток" запустило роботу завдяки стартовому продажу вугілля на біржі, - Коваль

"Вони (торги - ред.) дали кошти, щоб забезпечити виробничий процес… Ми не зірвали запуск і вийшли на біржу, щоб мати можливість для старту", - сказав він.

За словами Коваля, реалізація вугілля на торгах УЕБ забезпечила підприємство коштами для купівлі виробничих матеріалів.

"Нам потрібно було з першого дня забезпечувати виробництво. Вуглевидобуток - дуже матеріально затратний процес, є нормований матеріал, такий як зубки, деревина, метал, мастила… десь це потрібно брати? Тому, ми вирішили вийти на біржу для того, щоб знайти покупця, який міг би нам заплатити попередню оплату", - додав керівник підприємства.

Також отримані від продажу вугілля кошти були спрямовані на виплату заробітної плати.

"5 лютого ми виплатили заробітну плату. Практично у нас не було такого великого обсягу відвантаження. Для того, щоб заплатити податки, для того, щоб був резерв і сплатити тариф залізниці, ми здійснили продаж", - сказав Коваль.

Директор вважає дані торги дуже успішними і повідомив, що "Добропілля-Видобуток" продовжить практику реалізації вугілля на аукціонах УЕБ.