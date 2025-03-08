У Добропіллі вже майже пів сотні поранених внаслідок атаки РФ

Кількість жертв та постраждалих унаслідок російського удару по Добропіллю 7 березня зросла. Станом на 16:00 відомо про 11 загиблих і 47 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram-каналі.

Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п’ятиповерхових будинків, торговий центр, торгові павільйони, а також близько 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

Серед поранених - 7 дітей. Семеро постраждалих госпіталізовано у Добропіллі, троє у тяжкому стані евакуйовані до Дніпра, розповів очільник ОВА.

Обстріл Добропілля

У п'ятницю, 7 березня, російські війська масовано обстріляли Добропілля в Донецькій області.

Обстріл спричинив значні руйнування. Під час гасіння пожежі рятувальники зазнали повторного обстрілу, що призвело до пошкодження пожежного автомобіля.

Реагуючи на обстріл Добропілля, президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари показують незмінність цілей Росії. Тому, за його словами, дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати ППО та посилювати санкції проти Росії.

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