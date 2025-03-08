В Доброполье уже почти полсотни раненых в результате атаки РФ

Количество жертв и пострадавших в результате российского удара по Доброполью 7 марта возросло. По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших и 47 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram-канале.

В результате атаки разрушены и повреждены по меньшей мере 8 пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны, а также около 30 автомобилей. Некоторые дома выгорели почти полностью.

Среди раненых - 7 детей. Семеро пострадавших госпитализированы в Доброполье, трое в тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр, рассказал глава ОВА.

Обстрел Доброполья

В пятницу, 7 марта, российские войска массированно обстреляли Доброполье в Донецкой области.

Обстрел вызвал значительные разрушения. Во время тушения пожара спасатели подверглись повторному обстрелу, что привело к повреждению пожарного автомобиля.

Реагируя на обстрел Доброполья, президент Владимир Зеленский заявил, что такие удары показывают неизменность целей России. Поэтому, по его словам, очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять ПВО и усиливать санкции против России.

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