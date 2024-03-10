UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Добропіллі через атаку дронів є жертви, а у Мирнограді виросла кількість постраждалих

Фото: у Мирнограді виросла кількість постраждалих через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти дронами-камікадзе атакували Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

В ніч на 10 березня загарбники ударили "Шахедами" по Добропіллю. Зранку під завалами будинку рятувальники виявили тіла двох жертв.

Крім того, зранку росіяни обстріляли з артилерії Часів Яр. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.

У Мирнограді через російський обстріл збільшилася кількість постраждалих. Поранення отримали 12 осіб, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Що цьому передувало

Сьогодні вночі російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляє, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11. 

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів