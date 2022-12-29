"Добро перемагає зло": Кислиця розкритикував обурливу публікацію ООН

Особливо обурливо виглядає це в день масованого удару по Україні 29 грудня.

"Твіт російськомовної інфослужби ООН у день ракетної атаки рф по Україні про скульптуру з ракет "Добро перемагає зло" для російськомовної аудиторії в рф сприяє усвідомленню населенням країни-агресора своєї відповідальності за кроваву війну проти України?" - підписав Кислиця публікацію.

Втім, прес-служба ООН поспішила знести обурливий пост.

Скриншот twitter.com/UnitedNationsRU

Зазначимо, що монумент Зураба Церетелі, російського художника і скульптора грузинського походження, "Добро перемагає зло" встановлено 1990 року перед будівлею ООН у Нью-Йорку.

Він був створений із фрагментів американських та радянських ракет Pershing-2 та РСД-10 і приурочений до 70-річчя міжнародної організації.