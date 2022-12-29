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"Добро перемагає зло": Кислиця розкритикував обурливу публікацію ООН

Сергій Кислиця (фото: flikr)
Автор: Світлана Мащенко

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця обурився посту в офіційному Twitter ООН, в якому було опубліковано фото скульптури "Добро перемагає зло", яка виготовлена із фрагментів американських та радянських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.

Особливо обурливо виглядає це в день масованого удару по Україні 29 грудня.

"Твіт російськомовної інфослужби ООН у день ракетної атаки рф по Україні про скульптуру з ракет "Добро перемагає зло" для російськомовної аудиторії в рф сприяє усвідомленню населенням країни-агресора своєї відповідальності за кроваву війну проти України?" - підписав Кислиця публікацію.

Втім, прес-служба ООН поспішила знести обурливий пост.

Скриншот twitter.com/UnitedNationsRU

Зазначимо, що монумент Зураба Церетелі, російського художника і скульптора грузинського походження, "Добро перемагає зло" встановлено 1990 року перед будівлею ООН у Нью-Йорку.

Він був створений із фрагментів американських та радянських ракет Pershing-2 та РСД-10 і приурочений до 70-річчя міжнародної організації.

Раніше Сергій Кислиця різко відповів генсеку ООН Антоніу Гутеррішу на пропагандистський вираз "на Україні", який використали в офіційному зверненні.

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