"Добро" на переговори України щодо ЄС. Стефанішина вказала на важливі моменти

Україна почне підготовку до перемовин після 15 грудня. А звіт Єврокомісії стане основою для національної програми підготовки до вступу до ЄС, яка не обмежиться чсімомо раніше згаданими критеріями.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Хочу звернути увагу, що цей звіт стосується не лише семи критеріїв, політичних аспектів та містить рекомендацію про розширення, але і містить 150 сторінок оцінки нас як держави з точки зору функціонування нас, як інституції, економіки, готовності до членства в ЄС. На основі цього документу буде формуватися переговорна рамка з обох сторін", - сказала вона.

Вона зазначила, що Україна відходить "від історії із сімома рекомендаціями".

"Ми рухаємося далі в напрямку початку підготовки до перемовин. Ми розглядаємо чотири додаткові критерії, які визначила Європейська комісія як такі, що Україна вже зобовʼязалася реалізувати, але не факт, що ця рекомендація буде підтверджена на Європейській Раді в грудні", - додала Стефанішина.

Віце-прем`єр зазначила, що Україна на основі звіту Єврокомісії будуватиме національну програму підготовки до вступу до ЄС, про що вже є доручення президента Володимира Зеленського. При цьому, ця програма буде оновлюватись щороку з урахуванням прогресу і динаміки перемовин.

Крім того, Україна домовилася з Єврокомісією, що почне підготовку до перемовин невідкладно після 15 грудня.

Україна та ЄС

8 листопада Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.

Нагадаємо, Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати 7 умов.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".