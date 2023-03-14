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Добрий знак. Росіяни вірять, що Україна почне контрнаступ, - Резніков

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Одеса, Вівторок 14 березня 2023 17:58
Добрий знак. Росіяни вірять, що Україна почне контрнаступ, - Резніков Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вже перейшли в оборону, намагаючись підготуватися до контрнаступу України. Це добрий знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова на спільній пресконференції з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

За його словами, російські окупанти добре навчаються, вони вже сидять в обороні. Вороги риють окопи, готують фортифікаційні укріплення. Це, зокрема, відбувається й у тимчасово окупованому Криму.

"Це означає, що росіяни готуються до захисту. Росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ, і це добрий знак. Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Раз вони вже перейшли в захист, то вони вже програли цю війну", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів.

Також ми писали, що ворожі окопи помітили і вздовж траси Маріуполь - Донецьк.

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