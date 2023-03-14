Хороший знак. Россияне верят, что Украина начнет контрнаступление, - Резников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной пресс-конференци и с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен.

По его словам, российские оккупанты хорошо учатся, поэтому они уже сидят в обороне. Враги роют окопы, готовят фортификационные укрепления. Это, в том числе, происходит и во временно оккупированном Крыму.

"Это значит, что россияне готовятся к защите. Россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", - подчеркнул Резников.