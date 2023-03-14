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Хороший знак. Россияне верят, что Украина начнет контрнаступление, - Резников

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Одесса, Вторник 14 марта 2023 17:58
Хороший знак. Россияне верят, что Украина начнет контрнаступление, - Резников Фото: Алексей Резников, минстр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты уже перешли в оборону, пытаясь подготовится к контрнаступлению Украины. Это хороший знак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной пресс-конференции с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен.

По его словам, российские оккупанты хорошо учатся, поэтому они уже сидят в обороне. Враги роют окопы, готовят фортификационные укрепления. Это, в том числе, происходит и во временно оккупированном Крыму.

"Это значит, что россияне готовятся к защите. Россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее стало известно, что россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.

Также мы писали, что вражеские окопы заметили и вдоль трассы Мариуполь - Донецк.

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