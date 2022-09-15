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Як дістатися з Харкова до звільнених Балаклії та Ізюму: безпечний маршрут для авто

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Харків, Четвер 15 вересня 2022 14:31
Як дістатися з Харкова до звільнених Балаклії та Ізюму: безпечний маршрут для авто Фото: "Укравтодор" розробив безпечний маршрут до Балаклії, Куп'янська та Ізюму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Фахівці розробили безпечний маршрут з Харкова до звільнених міст Харківської області. Доїхати можна до деокупованих Куп’янська, Ізюму та Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Спеціалісти з 11 вересня обстежують автомобільні шляхи у звільнених населених пунктах Харківської області. Дороги вже почали очищувати від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни, тому цивільні мають змогу проїхати до Ізюму, Балаклії та Куп'янська.

Як дістатися з Харкова до звільнених Балаклії та Ізюму: безпечний маршрут для авто

Фото: безпечний маршрут з Харкова до звільнених міст (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Також автомобільний маршрут можна переглянути у навігаторі за посиланням.

Фахівці наголошують, що розмінування у Харківській області ще тривають. Пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби не рекомендують.

"Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху. Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вже відновила сполучення між Харковом та Балаклією. Перший потяг вирушив сьогодні, 15 вересня.

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