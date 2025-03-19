"Добра Господарочка" презентувала лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому

Деякі речі виходять за межі своєї функціональності та стають частиною культури та способу життя. Вони не просто допомагають у побуті, а створюють атмосферу, настрій і комфорт. "Добра Господарочка" презентує унікальну лімітовану колекцію, яка об’єднує традиційні українські мотиви, сучасний дизайн та високу якість. Це не просто побутові товари, а предмети, що наповнюють дім особливим змістом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Нова колекція розроблена під слоганом "Більше ніж…", який підкреслює, що представлені вироби мають значення, що виходить за межі їхньої утилітарної функції.
Більше, ніж функціональність – кожен предмет створений так, щоб бути не лише зручним, а й естетично привабливим.
Колекція виконана у теплих відтінках помаранчевого та фіолетового, що символізують гармонію традицій і силу інновацій.
Українська вибійка – одна з найдревніших технік оздоблення тканин, яка зародилася у XVII столітті. Майстри вручну наносили візерунки на тканину за допомогою спеціальних різьблених дощечок.
Основні мотиви традиційної вибійки: квіти – символізують життя, радість, гармонію; червоні маки – знак захисту та пам’яті; птахи – уособлюють щастя, добробут, мир і відродження; листя та гілки – символізують зв’язок поколінь, родинні традиції; геометричні орнаменти – ромби, хвилі, кола передають ідеї гармонії, руху життя та циклічності природи.
У цій колекції вибійка отримала нове прочитання. Візерунки нанесені безпосередньо на продукцію, що робить кожен предмет не просто корисним, а й естетично привабливим.
Презентація нової колекції відбулася за участі відомих персон, серед яких: Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар, популяризатор української кухні. Катерина Мотрич – блогерка, яка спеціалізується на темі стильного життя. Ната Гресько, Віра Пасько, Софія Безверха, Віта Булана, Христя Жук – інфлюенсери, які першими протестували нову колекцію.
У рамках заходу гості змогли ознайомитися з виробами та взяти участь у майстер-класі з вибійки, де власноруч наносили традиційні візерунки.
Колекція "Більше ніж…" уже доступна, і кожен виріб з неї здатен стати частиною сучасного українського дому.
"Добра Господарочка" – це не просто побутові товари, а поєднання стилю, натхнення та традицій у кожній деталі.
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