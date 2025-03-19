"Добра Господарочка" представила лимитированную коллекцию: больше, чем товары для дома

Новая коллекция разработана под слоганом "Больше чем...", который подчеркивает, что представленные изделия имеют значение, выходящее за пределы их утилитарной функции.

Больше, чем функциональность - каждый предмет создан так, чтобы быть не только удобным, но и эстетически привлекательным.

Больше, чем эстетика - сочетание традиционных мотивов с современными тенденциями.

Больше, чем товары для дома - вещи, которые создают атмосферу, добавляют дому характера и истории.

Коллекция выполнена в теплых оттенках оранжевого и фиолетового, символизирующих гармонию традиций и силу инноваций.

Особенности коллекции

Вдохновение украинской выбойкой - древней техникой нанесения орнаментов на ткань, которая имеет многовековую историю.

Символические принты - каждый узор имеет глубокое значение, которое отражает культурное наследие.

Сочетание традиций и современного дизайна - адаптация исторических орнаментов к современному стилю.

Ограниченный выпуск - каждое изделие выпущено в формате Limited Edition.

Сочетание эстетики и практичности - использование качественных материалов, долговечность и тщательно продуманный дизайн.

Искусство выбийки в новом формате

Украинская выбийка - одна из древнейших техник отделки тканей, которая зародилась в XVII веке. Мастера вручную наносили узоры на ткань с помощью специальных резных дощечек.

Основные мотивы традиционной вышивки: цветы - символизируют жизнь, радость, гармонию; красные маки - знак защиты и памяти; птицы - олицетворяют счастье, благополучие, мир и возрождение; листья и ветви - символизируют связь поколений, семейные традиции; геометрические орнаменты - ромбы, волны, круги передают идеи гармонии, движения жизни и цикличности природы.

В этой коллекции вышиванка получила новое прочтение. Узоры нанесены непосредственно на продукцию, что делает каждый предмет не просто полезным, но и эстетически привлекательным.

Продукты коллекции и их концепция

Влагопоглощающие прессованные салфетки - расширяются при контакте с водой, имеют уникальный выбойный принт.

Универсальные вискозные салфетки - декорированы орнаментами, символизирующими гармонию и чистоту.

Дизайнерские губки для посуды - украшены традиционными принтами, имеют улучшенную износостойкость.

Пакеты для мусора с затяжкой - оформлены узорами, что придает им эстетической привлекательности.

Бамбуковые зубочистки - упакованы в минималистичную баночку с бамбуковой крышкой-дозатором.

Латексные перчатки - изготовлены в ярких цветах, символизирующих энергию и защиту.

Алюминиевая фольга, пергамент и пищевая пленка - имеют повышенную прочность и улучшенное оформление.

Косметические салфетки и бумажные полотенца - экологические, представлены в стильной дизайнерской упаковке.

Презентация коллекции и привлечение известных гостей

Презентация новой коллекции состоялась при участии известных персон, среди которых: Евгений Клопотенко - известный шеф-повар, популяризатор украинской кухни. Екатерина Мотрич - блогер, которая специализируется на теме стильной жизни. Ната Гресько, Вера Пасько, София Безверхая, Вита Булана, Христя Жук - инфлюенсеры, которые первыми протестировали новую коллекцию.

В рамках мероприятия гости смогли ознакомиться с изделиями и принять участие в мастер-классе по вышиванию, где собственноручно наносили традиционные узоры.

Почему эта коллекция заслуживает внимания?

Популяризация украинских традиций в современном исполнении.

Ограниченный выпуск, что делает каждое изделие эксклюзивным.

Глубокий смысл - каждый принт имеет историю и культурное значение.

Высокое качество - премиальные материалы и экологичность.

Эстетическое оформление - сочетание функциональности и искусства.

Коллекция "Больше чем ..." уже доступна, и каждое изделие из нее способно стать частью современного украинского дома.

"Добра Господарочка" - это не просто бытовые товары, а сочетание стиля, вдохновения и традиций в каждой детали.