"Добра Господарочка" презентувала лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому
Деякі речі виходять за межі своєї функціональності та стають частиною культури та способу життя. Вони не просто допомагають у побуті, а створюють атмосферу, настрій і комфорт. "Добра Господарочка" презентує унікальну лімітовану колекцію, яка об’єднує традиційні українські мотиви, сучасний дизайн та високу якість. Це не просто побутові товари, а предмети, що наповнюють дім особливим змістом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Нова колекція розроблена під слоганом "Більше ніж…", який підкреслює, що представлені вироби мають значення, що виходить за межі їхньої утилітарної функції.
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Більше, ніж функціональність – кожен предмет створений так, щоб бути не лише зручним, а й естетично привабливим.
- Більше, ніж естетика – поєднання традиційних мотивів з сучасними тенденціями.
- Більше, ніж товари для дому – речі, які створюють атмосферу, додають дому характеру та історії.
Колекція виконана у теплих відтінках помаранчевого та фіолетового, що символізують гармонію традицій і силу інновацій.
Особливості колекції
- Натхнення українською вибійкою – давньою технікою нанесення орнаментів на тканину, яка має багатовікову історію.
- Символічні принти – кожен візерунок має глибоке значення, яке відображає культурну спадщину.
- Поєднання традицій і сучасного дизайну – адаптація історичних орнаментів до сучасного стилю.
- Обмежений випуск – кожен виріб випущений у форматі Limited Edition.
- Поєднання естетики та практичності – використання якісних матеріалів, довговічність і ретельно продуманий дизайн.
Мистецтво вибійки у новому форматі
Українська вибійка – одна з найдревніших технік оздоблення тканин, яка зародилася у XVII столітті. Майстри вручну наносили візерунки на тканину за допомогою спеціальних різьблених дощечок.
Основні мотиви традиційної вибійки: квіти – символізують життя, радість, гармонію; червоні маки – знак захисту та пам’яті; птахи – уособлюють щастя, добробут, мир і відродження; листя та гілки – символізують зв’язок поколінь, родинні традиції; геометричні орнаменти – ромби, хвилі, кола передають ідеї гармонії, руху життя та циклічності природи.
У цій колекції вибійка отримала нове прочитання. Візерунки нанесені безпосередньо на продукцію, що робить кожен предмет не просто корисним, а й естетично привабливим.
Продукти колекції та їхня концепція
- Вологопоглинаючі пресовані серветки – розширюються при контакті з водою, мають унікальний вибійковий принт.
- Універсальні віскозні серветки – декоровані орнаментами, що символізують гармонію та чистоту.
- Дизайнерські губки для посуду – прикрашені традиційними принтами, мають покращену зносостійкість.
- Пакети для сміття із затяжкою – оформлені візерунками, що додає їм естетичної привабливості.
- Бамбукові зубочистки – упаковані у мінімалістичну баночку з бамбуковою кришкою-дозатором.
- Латексні рукавички – виготовлені у яскравих кольорах, що символізують енергію та захист.
- Алюмінієва фольга, пергамент і харчова плівка – мають підвищену міцність та покращене оформлення.
- Косметичні серветки та паперові рушники – екологічні, представлені у стильному дизайнерському пакуванні.
Презентація колекції та залучення відомих гостей
Презентація нової колекції відбулася за участі відомих персон, серед яких: Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар, популяризатор української кухні. Катерина Мотрич – блогерка, яка спеціалізується на темі стильного життя. Ната Гресько, Віра Пасько, Софія Безверха, Віта Булана, Христя Жук – інфлюенсери, які першими протестували нову колекцію.
У рамках заходу гості змогли ознайомитися з виробами та взяти участь у майстер-класі з вибійки, де власноруч наносили традиційні візерунки.
Чому ця колекція заслуговує на увагу?
- Популяризація українських традицій у сучасному виконанні.
- Обмежений випуск, що робить кожен виріб ексклюзивним.
- Глибокий зміст – кожен принт має історію та культурне значення.
- Висока якість – преміальні матеріали та екологічність.
- Естетичне оформлення – поєднання функціональності та мистецтва.
Колекція "Більше ніж…" уже доступна, і кожен виріб з неї здатен стати частиною сучасного українського дому.
"Добра Господарочка" – це не просто побутові товари, а поєднання стилю, натхнення та традицій у кожній деталі.
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