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"Добра Господарочка" презентувала лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому

Середа 19 березня 2025 10:00 promo
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"Добра Господарочка" презентувала лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому Фото: "Добра Господарочка" презентувала особливу лімітовану колекцію (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Деякі речі виходять за межі своєї функціональності та стають частиною культури та способу життя. Вони не просто допомагають у побуті, а створюють атмосферу, настрій і комфорт. "Добра Господарочка" презентує унікальну лімітовану колекцію, яка об’єднує традиційні українські мотиви, сучасний дизайн та високу якість. Це не просто побутові товари, а предмети, що наповнюють дім особливим змістом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Нова колекція розроблена під слоганом "Більше ніж…", який підкреслює, що представлені вироби мають значення, що виходить за межі їхньої утилітарної функції.

  • Більше, ніж функціональність – кожен предмет створений так, щоб бути не лише зручним, а й естетично привабливим.

  • Більше, ніж естетика – поєднання традиційних мотивів з сучасними тенденціями.
  • Більше, ніж товари для дому – речі, які створюють атмосферу, додають дому характеру та історії.

Колекція виконана у теплих відтінках помаранчевого та фіолетового, що символізують гармонію традицій і силу інновацій.

Особливості колекції

  • Натхнення українською вибійкою – давньою технікою нанесення орнаментів на тканину, яка має багатовікову історію.
  • Символічні принти – кожен візерунок має глибоке значення, яке відображає культурну спадщину.
  • Поєднання традицій і сучасного дизайну – адаптація історичних орнаментів до сучасного стилю.
  • Обмежений випуск – кожен виріб випущений у форматі Limited Edition.
  • Поєднання естетики та практичності – використання якісних матеріалів, довговічність і ретельно продуманий дизайн.

Мистецтво вибійки у новому форматі

Українська вибійка – одна з найдревніших технік оздоблення тканин, яка зародилася у XVII столітті. Майстри вручну наносили візерунки на тканину за допомогою спеціальних різьблених дощечок.

Основні мотиви традиційної вибійки: квіти – символізують життя, радість, гармонію; червоні маки – знак захисту та пам’яті; птахи – уособлюють щастя, добробут, мир і відродження; листя та гілки – символізують зв’язок поколінь, родинні традиції; геометричні орнаменти – ромби, хвилі, кола передають ідеї гармонії, руху життя та циклічності природи.

У цій колекції вибійка отримала нове прочитання. Візерунки нанесені безпосередньо на продукцію, що робить кожен предмет не просто корисним, а й естетично привабливим.

&quot;Добра Господарочка&quot; презентувала лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому

Продукти колекції та їхня концепція

  • Вологопоглинаючі пресовані серветки – розширюються при контакті з водою, мають унікальний вибійковий принт.
  • Універсальні віскозні серветки – декоровані орнаментами, що символізують гармонію та чистоту.
  • Дизайнерські губки для посуду – прикрашені традиційними принтами, мають покращену зносостійкість.
  • Пакети для сміття із затяжкою – оформлені візерунками, що додає їм естетичної привабливості.
  • Бамбукові зубочистки – упаковані у мінімалістичну баночку з бамбуковою кришкою-дозатором.
  • Латексні рукавички – виготовлені у яскравих кольорах, що символізують енергію та захист.
  • Алюмінієва фольга, пергамент і харчова плівка – мають підвищену міцність та покращене оформлення.
  • Косметичні серветки та паперові рушники – екологічні, представлені у стильному дизайнерському пакуванні.

&quot;Добра Господарочка&quot; презентувала лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому

Презентація колекції та залучення відомих гостей

Презентація нової колекції відбулася за участі відомих персон, серед яких: Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар, популяризатор української кухні. Катерина Мотрич – блогерка, яка спеціалізується на темі стильного життя. Ната Гресько, Віра Пасько, Софія Безверха, Віта Булана, Христя Жук – інфлюенсери, які першими протестували нову колекцію.

У рамках заходу гості змогли ознайомитися з виробами та взяти участь у майстер-класі з вибійки, де власноруч наносили традиційні візерунки.

Чому ця колекція заслуговує на увагу?

  • Популяризація українських традицій у сучасному виконанні.
  • Обмежений випуск, що робить кожен виріб ексклюзивним.
  • Глибокий зміст – кожен принт має історію та культурне значення.
  • Висока якість – преміальні матеріали та екологічність.
  • Естетичне оформлення – поєднання функціональності та мистецтва.

Колекція "Більше ніж…" уже доступна, і кожен виріб з неї здатен стати частиною сучасного українського дому.

"Добра Господарочка" – це не просто побутові товари, а поєднання стилю, натхнення та традицій у кожній деталі.

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