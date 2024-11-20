Добкіни готуються до захоплення "Епікура": акціонер розповів, що відбувається з компанією

За словами Коваленка, Добкіни мають по 33% акцій компанії та оголосили про збори акціонерів, на яких має розглядатися питання про укладення значних правочинів з банком "Південний".

Бізнесмен зазначає, що підконтрольній Добкіним директорці компанії передбачається надання права одноосібно підписувати договори застави на великі суми (до 800 млн грн).

"Для мене такий пункт в порядку денному означає, що це може стати фінальним акордом у захопленні Добкіними одного зі стратегічних виробництв в Україні. Як це може виглядати: підприємства не розраховуються за боргами, банк забирає в заставу активи і виставляє їх на торги. Можна з одного разу вгадати, хто їх виграє", - наводить "Латифундист" слова Коваленка.

Бізнесмен підкріплює свої прогнози інформацією з публічних джерел, в яких зазначається, що саме цей банк фігурував у низці скандалів (SkyMall, GNT Group) через свою "спеціалізацію на очистці активів".

Нагадаємо, у лютому 2022 року, за день до повномасштабного російського вторгнення, Алекс Коваленко заявив, що знімає з продажу курятину бренда "Епікур" через те, що "Добкін це вже не лише про токсичну риторику, а про злочинну співпрацю з "ЛНР"/Росією".