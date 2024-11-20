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Добкины готовятся к захвату "Эпикура": акционер рассказал, что происходит с компанией

Фото: "Эпикур" (epikur.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Михаил и Дмитрий Добкины, владеющие по 33% "Владимир-Волынской птицефабрики" и бренда "Эпикур" объявили собрание акционеров. В повестку дня собрания включили пункт о заключении значительных сделок с банком "Южный".

Об этом заявил Алекс Коваленко, владеющий 34% акций компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Латифундист".

По словам Коваленко, Добкины имеют по 33% акций компании и объявили о собрании акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос о заключении значительных сделок с банком "Южный".

Бизнесмен отмечает, что подконтрольной Добкиным директор компании предусматривает предоставление права единолично подписывать договоры залога на крупные суммы (до 800 млн грн).

"Для меня такой пункт в повестке дня означает, что это может стать финальным аккордом в захвате Добкиными одного из стратегических производств в Украине. Как это может выглядеть: предприятия не рассчитываются по долгам, банк забирает в залог активы и выставляет их на торги. Можно с однажды угадать, кто их выиграет", - приводит "Латифундист" слова Коваленко.

Бизнесмен подкрепляет свои прогнозы информацией из публичных источников, в которых отмечается, что именно этот банк фигурировал в ряде скандалов (SkyMall, GNT Group) из-за своей "специализации на очистке активов".

Напомним, в феврале 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения, Алекс Коваленко заявил, что снимает с продаж курятину бренда "Эпикур" из-за того, что "Добкин это уже не только о токсичной риторике, а о преступном сотрудничестве с "ЛНР"/ Россией".

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Михаил Добкин