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Дмитро Добкін інвестував 60 млн євро в українське виробництво

Середа 28 травня 2025 15:21
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Дмитро Добкін інвестував 60 млн євро в українське виробництво Фото: Добкін інвестував 60 млн євро в українське виробництво  (epikur.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабної війни Дмитро Добкін сфокусувався на розвитку своєї нової компанії Avesterra Group (раніше - ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика") та готує до відкриття повністю нову птахофабрику, у яку інвестував 60 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

"Я для себе вирішив, хто я. Після 24 лютого я залишився в Україні. Не було думок виїжджати. Тут живе моя родина, працюють мої люди, і я несу за них відповідальність. Мій бізнес - український, мої податки - тут. Я інвестував понад 60 млн євро в українську економіку та з початку війни сплатив близько 1 млрд грн податків. Це мій вибір", - заявив Добкін.

За його словами, наразі підприємство виготовляє понад 53 тисячі тон продукції на рік.

"Ми готуємося до відкриття нового заводу на Волині - інвестували понад 60 мільйонів євро. Це 30 тисяч квадратів, сучасні очисні споруди. Близько 500 робочих місць при роботі в одну зміну. Подібне є тільки в МХП", - додав він.

Він також підкреслив, що не збирається повертатись до політики.

"Політика - це не моє. Якби можна було повернути час - не пішов би. Моя справа - створити компанію, якою пишатиметься країна", - підкреслив Добкін.

Бізнесмен також додав, що з початку повномасштабної війни сплачено понад 1 млрд грн податків. На підприємстві працює 1525 людей, з яких 194 мобілізовані до ЗСУ.

Серед ключових ринків продукції - 96% - внутрішній ринок, ще 4% - експорт до третіх країн (зокрема Азербайджан, Туреччина, Сомалі, Йорданія, Вʼєтнам, Комори, Мальдіви, Лівія, Бахрейн, Демократична Республіка Конго, Ємен, Катар, Ліберія, Гамбія, Єфіопія, Танзанія та ін).

Окрім того, з початку вторгнення РФ передано понад 23 млн грн на благодійність. Зокрема, 12 млн грн - напряму, 8 млн - від власників компанії, 3 млн - від компанії, також надано 34 тонни курятини для потреб ЗСУ та цивільних.

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Михайло Добкін
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