Дмитрий Добкин инвестировал 60 млн евро в украинское производство

После начала полномасштабной войны Дмитрий Добкин сфокусировался на развитии своей новой компании Avesterra Group (ранее - ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика") и готовит к открытию полностью новую птицефабрику, в которую инвестировал 60 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду ".

"Я для себя решил, кто я. После 24 февраля я остался в Украине. Не было мыслей выезжать. Здесь живет моя семья, работают мои люди, и я несу за них ответственность. Мой бизнес - украинский, мои налоги - здесь. Я инвестировал более 60 млн евро в украинскую экономику и с начала войны уплатил около 1 млрд грн налогов. Это мой выбор", - заявил Добкин.

По его словам, сейчас предприятие производит более 53 тысяч тонн продукции в год.

"Мы готовимся к открытию нового завода на Волыни - инвестировали более 60 миллионов евро. Это 30 тысяч квадратов, современные очистные сооружения. Около 500 рабочих мест при работе в одну смену. Подобное есть только у МХП", - добавил он.

Он также подчеркнул, что не собирается возвращаться в политику.

"Политика - это не мое. Если бы можно было вернуть время - не пошел бы. Мое дело - создать компанию, которой будет гордиться страна", - подчеркнул Добкин.

Он также добавил, что с начала полномасштабной войны уплачено более 1 млрд грн налогов. На предприятии работает 1525 человек, из которых 194 мобилизованы в ВСУ.

Среди ключевых рынков продукции - 96% - это внутренний рынок, еще 4% - экспорт в третьи страны (в частности Азербайджан, Турция, Сомали, Иордания, Вьетнам, Коморы, Мальдивы, Ливия, Бахрейн, Демократическая Республика Конго, Йемен, Катар, Либерия, Гамбия, Эфиопия, Танзания и др).

Кроме того, с начала вторжения РФ передано более 23 млн грн на благотворительность. В частности, 12 млн грн - напрямую, 8 млн - от владельцев компании, 3 млн - от компании, также предоставлено 34 тонны курятины для нужд ВСУ и гражданских.