"До сих пор неизвестно, кто выстрелил": что происходит в деле об убийстве Кирилла Тлявова

"Это какое-то безумие… Все должны быть очень серьезно уголовно наказаны. Я уверен, что будет и политическая ответственность, и уголовная", – выразил свое отношение к делу Тлявова президент Владимир Зеленский, только-только вступив на пост главы государства.

Политическую ответственность за трагедию никто не понес. А судебный процесс над полицейскими серьезно забуксовал и имеет все шансы закончиться не самым тяжелым приговором.

Акции протеста под МВД год назад привели к отставке начальника полиции Киевской области. Дмитрий Ценов покинул свою должность из-за "недостаточной работы" с подчиненными. Его перевели на службу в зону операции Объединенных сил (ООС), затем он стал помощником главы Нацполиции, а к началу текущего года уволился из органов внутренних дел.

Также из полиции уволили двух подозреваемых – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда назвал трагедию "досадным поражением" и сказал, что полиция проведет "комплекс мероприятий, чтобы сделать невозможными такие трагические ситуации в будущем".

Хронология ошибок

Дело об убийстве ребенка ведет Государственное бюро расследований. Следователи ГБР сразу же обнаружили, что полиция из Переяслава пыталась скрыть причастность своих сотрудников к трагедии. Так, правоохранители поначалу утверждали, что Кирилл Тлявов "поскользнулся и неудачно ударился головой".

Однако в черепе мальчика врачи нашли пулю. Уже на следующий день были задержаны первые подозреваемые – инспекторы местного отдела полиции Иван Приходько и Владимир Петровец. В ходе реформы МВД они оба не прошли переаттестацию и были уволены, но восстановились по решению суда.

Через несколько месяцев в деле появились новые фигуранты – несовершеннолетний сын полицейского Петровца Станислав и друг семьи Дмитрий Кривошея.

По версии следствия, в день трагедии 31 мая они вместе употребляли алкоголь и затем решили пострелять из винтовки по банкам "патронами Флобера", которые используют для охоты на мелкого зверя или стендовой стрельбы.

На расстоянии около 80 метров от этой компании находился Кирилл Тлявов со своими друзьями. В 15:36 прозвучал выстрел, и ребенок упал. Обвинение считает, что пуля, пролетев 52 метра, попала в камень, отрикошетила и, пролетев еще 33 метра, попала в голову мальчика.

Врачи местной больницы более семи часов не могли установить происхождение раны. Пришлось ждать нейрохирурга из Киева, который провел трепанацию черепа и нашел пулю. Госбюро расследований обещало проверить не скрывали ли врачи преступление, но по состоянию на май 2020 года так и не пришло к каким-то выводам по этому эпизоду.

Следствие длилось почти полгода и завершилось в ноябре 2019 года. За это время правоохранители несколько раз меняли квалификацию дела. В итоге никто из подозреваемых не получил обвинение по наиболее тяжкой статье – "умышленное убийство". Только инспектора Приходько обвинили в "убийстве по неосторожности".

Кроме того, всем фигурантам вменяют хулиганство с использованием огнестрельного оружия, а также незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Полицейский Петровец также получил статью за поддельную регистрацию на автомобиль.

По предъявленным обвинениям им всем грозит не более семи лет тюрьмы. Под стражей на данный момент находится только Приходько. На одном из последних заседаний суда четверо депутатов Переяслав-Хмельницкого горсовета попросили отпустить его на поруки.

Еще один бывший полицейский Петровец и друг его семьи Кривошея собрали по 273 тысяч гривен залога и к началу весны покинули следственный изолятор. Станислав Петровец, 16-летний сын одного из обвиняемых, находится под личным обязательством являться в суд.

Переяслав-Хмельницкий суд получил дело еще в декабре прошлого года, но рассмотрение по сути началось лишь 26 мая. За эти полгода заседания несколько раз срывались и переносились под разными предлогами. Процесс единолично ведет глава суда Александр Рева, так как ранее двое его коллег взяли отвод из-за дружеских отношений с обвиняемыми.

Никто из подсудимых не признает свою вину в трагедии. Они считают, что если и совершали хулиганские действия с оружием, то в рамках административного кодекса и должны быть наказаны максимум штрафом.

Процесс осложняется и тем, что оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли. Также у участников процесса нет и стопроцентной уверенности, кто именно из четверых фигурантов дела промахнулся мимо цели и ранил 5-летнего Кирилла Тлявова.

Выстрел без стрелка

"В этом деле неизвестно, кто из четверых выстрелил и попал в мальчика. Стреляли все, а кто попал – ни одна экспертиза не докажет", – уверяет РБК-Украина адвокат Виктор Чевгуз. Он защищает бывшего полицейского инспектора Ивана Приходько, который по версии следствия и совершил смертоносный выстрел.

При этом ни один из обвиняемых не говорит, кто именно промахнулся мимо мишени. Адвокат сомневается, что именно его подопечный мог так "халатно" обращаться с оружием.

"Я – офицер полиции, я хорошо умею стрелять. Я видел, что каждый мой выстрел попадал точно в мишень", – цитирует слова подсудимого его защитник.

Он уверяет, что располагает доказательствами, которые опровергнут выводы баллистических экспертиз. Адвокат также напоминает, что орудие убийства до сих пор не найдено.

Защита потерпевших, в свою очередь говорит, что отсутствие винтовки не критично для процесса. "Сейчас уже этот вопрос (исчезновения оружия, – ред.) не стоит. По материалам уголовного производства известно, кто осуществлял выстрелы. Это тот, кто сейчас под стражей", – говорит адвокат Александр Щербина.

По его мнению, подсудимые сознательно избрали тактику отрицания и не говорят, кто из них выпустил пулю, убившую Кирилла. Адвокат также недоволен работой прокурора Владислава Валяна, который представляет обвинение в этом деле. На заседании 26 мая защитник пытался заявить ему отвод.

"Мое мнение, что этот прокурор не является профессиональным в этом деле, так как он неоднократно приходил неподготовленным в заседания, и он, опять же по моему мнению, может быть предвзятым в данном процессе", – считает Щербина.

Он не берется прогнозировать, сколько времени займет рассмотрение дела, и когда ожидать приговора. "Это все будет зависеть от поведения стороны защиты и судьи", – резюмирует юрист.

Сторона обвиняемых более конкретна в своих прогнозах. "Суд, я думаю, будет длиться около 6 месяцев, за это время мы рассмотрим все материалы", – считает адвокат Виктор Чевгуз. Он также уверен, что в случае победы в суде обвиняемые Приходько и Петровец будут "в обязательном порядке" восстановлены на службе.