Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в ГБР анонсировали объявление подозрений

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

По делу будут объявлены окончательные подозрения

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что на днях следователи бюро назовут фамилию человека, который осуществил смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб в конце мая в Переяслав Хмельницком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трубы "Радио Свободе".

По его словам, на днях бюро получит последнюю экспертизу.

"На днях мы получим последнюю экспертизу и следователи уже смогут окончательно ответить на вопрос: чей выстрел был смертельным для Кирилла Тлявова. Нужно понимать, что все участники этого события не понимали, чей выстрел был смертелен. Следователи поминутно воссоздали все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилию, кто выстрелил", - сообщил он.

Также глава бюро отметил, что "в ближайшие дни" по делу объявят окончательные подозрения.

"В ближайшие дни будут объявлены окончательные подозрения и после этого мы объявим о завершении досудебного расследования. Затем начнется процесс ознакомления подозреваемых с материалами дела. Этот процесс может длиться месяц, может, длиться два месяца. Ограничения (во времени - ред.) может быть только в том случае, если они будут затягивать, суд своим решением установит свое решение", - отметил он.

Напомним, 1 июня 2019 года двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.