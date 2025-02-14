До Дня закоханих у "Дії" з’явився незвичайний документ: хто і як може його отримати

Відтепер українці можуть підтвердити свій сімейний статус за допомогою нового цифрового документа в застосунку "Дія". До Дня закоханих Мінцифра запустила сертифікат неодруженого та неодруженої.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України .

Документ не є офіційним, однак інформація перевіряється у реєстрі ДРАЦС. Це означає, що користувачі можуть бути впевненими у статусі своєї другої половинки.

Оформити сертифікат можуть ті, хто наразі не перебуває в шлюбі, зокрема розлучені або ті, хто ще не наважився одружитися. Доступ до функції відкривається після оновлення "Дії". Документ можна персоналізувати - завантажити фото, вказати інтереси, а знак зодіаку підтягнеться автоматично.

Ще одна цікава опція - можливість сканування QR-коду на сертифікаті. Якщо ваш обранець також має цей документ, ви можете зробити пропозицію стати парою в "Дії", а в майбутньому оформити "Шлюб онлайн" та скористатися послугою "єМалятко".

Сервіс розроблено Мінцифрою спільно з Мін’юстом та ДП "НАІС".

Як сформувати сертифікат в "Дії"

Після оновлення застосунку ви можете сформувати сертифікат неодруженого та неодруженої. На першому кроці "Дія" запропонує підтвердити, що ви не перебуваєте в шлюбі.



Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)

Коли система перевірить, чи дійсно ви неодружені, вам запропонують обрати фото для вашого документа із галереї, зробити селфі, або підтягнути з іншого вашого документа, який є в "Дії".



Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)

На наступному етапі ви зможете обрати свої інтереси. Тут можна обрати до 10 пунктів, які вас надихають.



Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)

Останнім у "Дії" пропонують обрати те, як ви хочете стилізувати свій документ: обрати колір стрічки та які повідомлення ви бажаєте отримувати.



Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)

Після цього ваш сертифікат буде додано до інших офіційних документів, які відображаються у додатку.



Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)