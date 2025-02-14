До Дня закоханих у "Дії" з’явився незвичайний документ: хто і як може його отримати
Відтепер українці можуть підтвердити свій сімейний статус за допомогою нового цифрового документа в застосунку "Дія". До Дня закоханих Мінцифра запустила сертифікат неодруженого та неодруженої.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
Документ не є офіційним, однак інформація перевіряється у реєстрі ДРАЦС. Це означає, що користувачі можуть бути впевненими у статусі своєї другої половинки.
Оформити сертифікат можуть ті, хто наразі не перебуває в шлюбі, зокрема розлучені або ті, хто ще не наважився одружитися. Доступ до функції відкривається після оновлення "Дії". Документ можна персоналізувати - завантажити фото, вказати інтереси, а знак зодіаку підтягнеться автоматично.
Ще одна цікава опція - можливість сканування QR-коду на сертифікаті. Якщо ваш обранець також має цей документ, ви можете зробити пропозицію стати парою в "Дії", а в майбутньому оформити "Шлюб онлайн" та скористатися послугою "єМалятко".
Сервіс розроблено Мінцифрою спільно з Мін’юстом та ДП "НАІС".
Як сформувати сертифікат в "Дії"
Після оновлення застосунку ви можете сформувати сертифікат неодруженого та неодруженої. На першому кроці "Дія" запропонує підтвердити, що ви не перебуваєте в шлюбі.
Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)
Коли система перевірить, чи дійсно ви неодружені, вам запропонують обрати фото для вашого документа із галереї, зробити селфі, або підтягнути з іншого вашого документа, який є в "Дії".
Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)
На наступному етапі ви зможете обрати свої інтереси. Тут можна обрати до 10 пунктів, які вас надихають.
Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)
Останнім у "Дії" пропонують обрати те, як ви хочете стилізувати свій документ: обрати колір стрічки та які повідомлення ви бажаєте отримувати.
Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)
Після цього ваш сертифікат буде додано до інших офіційних документів, які відображаються у додатку.
Оформлення сертифіката неодруженого чи неодруженої в "Дії" (скриншот РБК-Україна)
Раніше РБК-Україна писало, що у застосунку та на порталі "Дія" цього року з’являться нові можливості, зокрема інтеграція штучного інтелекту. Уже працює AI-чатбот "Наталка", а в майбутньому планують запровадити AI-помічника для користувачів. Також у 2024 році запустять нові сервіси: послуги для водіїв, еКонсул, еНотаріат, Дія.Картку, зміну прізвища, цифровізацію послуг, пов’язаних зі смертю.
Також ми писали, що лише третина українців добре обізнана про можливості та зручність отримання держпослуг через електронні сервіси. Водночас серед бізнесу цей показник вищий - майже 60% компаній вже скористалися такими послугами.
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