Які електронні сервіси для держпослуг найчастіше використовує бізнес та населення: дослідження

Тільки третина населення в Україні достатньо обізнана щодо можливостей і зручності отримання держпослуг за допомогою електронних сервісів. Серед бізнесу цей показник дещо вищий - майже 60% компаній ними вже користувались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, коментуючи результати на результати соціологічного дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність".

При цьому, найпопулярніші у населення електронні черги для отримання адміністративних послуг, а у бізнесу - електронний кабінет на сайті Податкової служби.

За її словами, показник достатньої обізнаності населення щодо можливостей і зручності отримання держпослуг за допомогою електронних сервісів складає у середньому 36%. Водночас у бізнесу цей показник вже перевищує половину і складає наразі майже 60%. Однак населення відкриває для себе можливості цифровізації наразі дещо швидше, оскільки у позаминулому році рівень обізнаності становив близько 29%.

"Тобто, за минулий рік кількість громадян, які почали користуватися цими сервісами, зросла на 6%, а серед бізнесу кількість компаній, які теж почали це робити, зросла на 3% - з 57,2% до 59,9%. Для зростання серед населення не останню роль відіграє програма "єВідновлення" - за допомогою "Дія" заяви на компенсацію подали станом на кінець січня більше ніж 150 тисяч громадян, чиє житло було зруйновано або пошкоджено", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що у ТОП-3 найпопулярніших електронних сервісів у населення входять електронні черги для отримання адміністративних послуг, якими зараз користується 26,5% українців, сервіси медичних послуг - 27,6%, сервіси для отримання довідок - 14,6%. Найнижчий показник у цьому відношенні - сервіси з питань будівництва, землі, нерухомості, якими користується лише 3,7% громадян, аі майже 40% про них взагалі не знає. Водночас, земельні відносини, як показують результати наведеного дослідження, є, на думку більшості населення, найбільш корупційною сферою.

У представників бізнес-спільноти до ТОП-3 найбільш затребуваних електронних сервісів входять електронний кабінет на сайті Державної податкової служби, яким користувалися 89% компаній, онлайн-послуги з питань реєстрації та зміни діяльності суб’єктів господарювання - 73%, отримання витягів і довідок - 72,3%.

"Найнижчий у цьому плані показник у підключенні за допомогою "Дія" до програми "єВідновлення" - 7,7%, але я допускаю, що це через те, що бізнес просто не знає про таку можливість і як це зробити”, - наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що для компаній алгоритм участі доволі простий - компанія реєструється у програмі, система її перевіряє по відповідним статистичним реєстрам. Це необхідний крок, щоб переконатися, що компанія дійсно займається будівельними роботами або будматеріалами, тобто, в неї є відповідний КВЕД, де це прописано.

"Всі фізичні особи-підприємці, які хочуть брати участь у "єВідновлення" і які працюють в цій сфері, всі юридичні особи незалежно від форми власності, вони це роблять. Громадянин, які отримав компенсацію, не може обрати компанію, якої немає в списку, однак перелік запропонованих компаній, повторюся, наразі дуже широкий - це тисячі підприємств, які долучилися", - підкреслила Олена Шуляк.

Вона вказала, що бізнес може долучитися до "єВідновлення" у кілька кроків: