Ко Дню влюбленных в "Дії" появился необычный документ: кто и как может его получить

Отныне украинцы могут подтвердить свой семейный статус с помощью нового цифрового документа в приложении "Дія". Ко Дню влюбленных Минцифра запустила сертификат неженатого и незамужней.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины .

Документ не является официальным, однако информация проверяется в реестре ГРАГС. Это означает, что пользователи могут быть уверенными в статусе своей второй половинки.

Оформить сертификат могут те, кто пока не состоит в браке, в частности разведенные или те, кто еще не решился жениться. Доступ к функции открывается после обновления "Дії". Документ можно персонализировать - загрузить фото, указать интересы, а знак зодиака подтянется автоматически.

Еще одна интересная опция - возможность сканирования QR-кода на сертификате. Если ваш избранник также имеет этот документ, вы можете сделать предложение стать парой в "Дії", а в будущем оформить "Брак онлайн" и воспользоваться услугой "єМалятко".

Сервис разработан Минцифрой совместно с Минюстом и ГП "НАИС".

Как сформировать сертификат в "Дії"

После обновления приложения вы можете сформировать сертификат неженатого и незамужней. На первом шаге "Дія" предложит подтвердить, что вы не состоите в браке.

Оформление сертификата неженатого или незамужней в "Дії" (скриншот РБК-Украина)

Когда система проверит, действительно ли вы неженаты, вам предложат выбрать фото для вашего документа из галереи, сделать селфи, или подтянуть из другого вашего документа, который есть в "Дії".

Оформление сертификата неженатого или незамужней в "Дії" (скриншот РБК-Украина)

На следующем этапе вы сможете выбрать свои интересы. Здесь можно выбрать до 10 пунктов, которые вас вдохновляют.



Оформление сертификата неженатого или незамужней в "Дії" (скриншот РБК-Украина)

Последним в "Дії" предлагают выбрать то, как вы хотите стилизовать свой документ: выбрать цвет ленты и какие сообщения вы хотите получать.

Оформление сертификата неженатого или незамужней в "Дії" (скриншот РБК-Украина)

После этого ваш сертификат будет добавлен к другим официальным документам, которые отображаются в приложении.

Оформление сертификата неженатого или незамужней в "Дії" (скриншот РБК-Украина)