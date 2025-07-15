До Дня Української Державності: 15 книжок про те, як твориться й на чому тримається нація

Книжки про історію України

Поєднання глобального й локального підходів - ключ до розуміння сучасності. Ця книжка розглядає Україну як продукт глобалізації та модернізації, у тому числі їхніх темних сторін: масового насильства, травм, воєн.

"Подолати минуле. Глобальна історія України" (фото: MEGOGO BOOKS)

Масштабне й доступне дослідження історії України - від Геродота до війни на Донбасі. Автор розповідає, як формувалися державність і ідентичність українців, як наша країна долала періоди імперського тиску, кріпацтва, Голодомору, комуністичного терору, Другої світової та здобула незалежність.

"Брама Європи" (фото: MEGOGO BOOKS)

Архіви КГБ, прогнози ЦРУ, спогади учасників - ця книжка детально відтворює події 1991 року та шлях України до незалежності. Автор показує, як українці стали головною рушійною силою розпаду СРСР, вибравши найрадикальніший сценарій - повну незалежність.

"Як українці зруйнували імперію зла" (фото: MEGOGO BOOKS)

45 історичних есе, написаних істориком і учасником публічних дискусій про пам'ять і державність. Автор називає їх "нотатками несучасника бойових дій". Це уроки історії, які мають убезпечити нас від повторення старих помилок.

"Наша столітня. Короткі нариси про довгу війнц" (фото: MEGOGO BOOKS)

Серія коротких, але глибоких книжок, орієнтованих на широку аудиторію. Їх об'єднує прагнення дати структуроване й контекстуалізоване бачення ключових періодів історії.

Книга з циклу "Навігатор з історії України" (фото: MEGOGO BOOKS)

Книжки про культурний аспект державотворення

Документальна збірка, укладена з архівів КДБ, розкриває масштаб радянського терору проти одного з найпотужніших голосів української культури. У книзі - протоколи допитів, листи з тюрми, спогади друзів і родини.

"Справа Василя Стуса" (фото: MEGOGO BOOKS)

Шістдесятники - це не лише література чи мистецтво, а й форма громадянського опору. Автор показує, як культура ставала політикою: через вірші, картини, дружбу й солідарність. У центрі книжки - живі історії, архівні фото й розповіді про покоління, яке не погодилося мовчати.

"Бунт проти імперії: українські шістдесятники" (фото: MEGOGO BOOKS)

Автори показують класиків - від Гоголя до Теліги - не як бронзових пам'ятників, а як людей зі страхами, виборами, болем і пристрастю. Книга допомагає переосмислити канон та побачити, як особисті історії творців формували культурний ландшафт держави.

"Живі. Зрозуміти українську літературу" (фото: MEGOGO BOOKS)

Біографія Володимира Винниченка - політика, письменника й одіозної постаті, що прагнула впливати на хід історії. Автор показує його як людину крайнощів і суперечностей: творця ідеї "чесності з собою", який водночас уникав визнання Голодомору. Постать Винниченка тут - ключ до розуміння драми українського модерну.

"Винниченко з бромом і без" (фото: MEGOGO BOOKS)

Ця книжка - глибоке дослідження української літератури як простору спротиву колоніальному тиску Росії. Агеєва простежує, як від Котляревського до модерністів українські письменники формували альтернативну ідентичність і вибудовували уявлення про себе поза імперським дискурсом.

"За лаштунками імперії" (фото: MEGOGO BOOKS)

Книжки про російсько-українську війну

Хроніка двох перших років повномасштабного вторгнення - від команди Ukraїner, з мапами, інфографікою, світлинами та есеями сучасних українських інтелектуалів. Видання документує війну в реальному часі, створюючи колективну пам’ять і формулюючи власну мову для опису пережитого.

"Як ми назвемо цю війну" (фото: MEGOGO BOOKS)

Автор аналізує причини війни через постать Путіна, який зробив Україну головною мішенню свого правління. Це політична публіцистика з інсайдами й коментарями учасників української та російської політики, що показує логіку агресора і шлях до великої війни.

"Анатомія ненависті. Путін і Україна" (фото: MEGOGO BOOKS)

Книжка розповідає про українські спільноти Донеччини й Луганщини до 2014 року, які зберігали мову, культуру, свободу в умовах пострадянської інерції. Авторка відновлює голоси регіону, які творили поза міфами про "русскій Донбас".

"Схід українського сонця" (фото: MEGOGO BOOKS)

Особисте дослідження автора Сходу України - крізь інтерв'ю, архіви, символіку, ландшафт і людські історії. Це книжка про пам’ять регіону, який пережив колонізацію, промислову експлуатацію і став ключовим полем битви за майбутнє.

"Я змішаю твою кров із вугіллям" (фото: MEGOGO BOOKS)

Збірка репортажів про перші тижні повномасштабної війни - чесна, болісна й голосова документалістика без фільтрів. Це історії людей, які жили в бомбосховищах, втрачали дім, залишалися чи тікали, - історії про втрати, але також про гідність і віру.

"77 днів лютого" (фото: MEGOGO BOOKS)