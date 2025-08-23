UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

До Дня незалежності оборонці Маріуполя разом з родинами спекли велетенський торт у формі мапи України

Фото: оборонці Маріуполя разом з родинами спекли велетенський торт у формі мапи України (прес-служба "Серце Азовсталі")
Автор: Ілона Свиридова

До Дня незалежності спільнота оборонців Маріуполя та їхніх родин, об'єднана проєктом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", відвідала кулінарний майстер-клас, на якому разом спекли великий торт у формі мапи України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті проекту.

Кожну область оздобили гербом, у центрі - шоколадна "Батьківщина-Мати". Десерт став символом єдності та незламності нашої держави, а також спільної боротьби за її незалежність.

"Ми всі об’єднані оцим подвигом міста Маріуполя, подвигом наших захисників та захисниць, які боронили це місто 86 днів. Ми про це говоримо, ми пригадуємо, як це було. Ми не даємо забути суспільству про те, яку взагалі важливу роль це відіграло в захисті нашої країни. В незалежності нашої рідної України", - розповіла директорка ГО "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова. 

На майстеркласі зібралися родини полеглих і полонених, матері, дружини та захисники Маріуполя, які повернулися з полону. Для них подібні заходи - своєрідна терапія та можливість підтримати один одного.

"Важливо вийти зі своїх думок, зі свого повсякденного життя, зі своїх проблем. Втекти від цього всього і побути тут, посміятися і пожартувати. Це відволікає і дає трішки якихось нових емоцій", - зазначив оборонець Маріуполя Юрій Меркотан, який 623 дні пробув у російському полоні. 

Частину торта учасники майстер-класу розіграли за донат, аби зібрати кошти на підтримку ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДень незалежності України