По дну Балтийского моря начали прокладку газопровода Baltic Pipe

"27 июня Castorone - одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, - начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прокладка началась в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. В компании добавили, что судно Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении.

"Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 км займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом году", - говорится в сообщении.