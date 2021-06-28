По дну Балтійського моря почали прокладку газопроводу Baltic Pipe

"27 червня Castorone - одне з морських суден, відповідальних за прокладку морської ділянки газопроводу між Польщею і Данією, - початок прокладку Baltic Pipe в Балтійському морі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що прокладка почалася в Данських водах, недалеко від острова Борнхольм. У компанії додали, що судно Castorone буде поступово рухатися по трасі газопроводу в північно-західному напрямку.

"Прокладка морського трубопроводу довжиною майже 275 км займе кілька місяців. Якщо дозволить погода, весь процес буде завершено в цьому році", - йдеться в повідомленні.