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По дну Балтійського моря почали прокладку газопроводу Baltic Pipe

Автор: РБК-Україна

Оператор польської мережі газопроводів Gaz-System почав прокладку морської ділянки газопроводу Baltic Pipe. Морську ділянку прокладатимуть по дну Балтійського моря.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"27 червня Castorone - одне з морських суден, відповідальних за прокладку морської ділянки газопроводу між Польщею і Данією, - початок прокладку Baltic Pipe в Балтійському морі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що прокладка почалася в Данських водах, недалеко від острова Борнхольм. У компанії додали, що судно Castorone буде поступово рухатися по трасі газопроводу в північно-західному напрямку.

"Прокладка морського трубопроводу довжиною майже 275 км займе кілька місяців. Якщо дозволить погода, весь процес буде завершено в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Baltic Pipe і екологічний регулятор досягли угоди, яка дозволить відновити роботу на значній частині спірного відрізка газопроводу.

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