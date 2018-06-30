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У "ДНР" збираються стріляти по миротворцях, якщо вони увійдуть на Донбас "за українським сценарієм"

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 06:37
Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl.Janessa Pon)
Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl.Janessa Pon)

Бойовики вимагають узгодження з питання введення миротворців ООН

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що по миротворцям ООН будуть стріляти, якщо вони зайдуть на територію Донбасу "за українським сценарієм". Про це він заявив під час "прямої лінії".

"Без узгодження "ДНР"/"ЛНР" місія ООН сюди входити не буде. Інакше, якщо вони хочуть увійти за українським сценарієм, вони будуть перетворюватися в мішені. У нас стане більше супротивників... Чим більше супротивників, тим легше стріляти, цілитися не треба", - заявив бойовик.

Він зазначив, що бойовики підтримують пропозицію РФ щодо розміщення "блакитних касок" тільки на лінії зіткнення і охорону миротворцями місії ОБСЄ.

Нагадаємо, оперативники управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній території України затримали колишнього бойовика "ЛНР".

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Теги публікації: ДНР, миротворцы, ЛНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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