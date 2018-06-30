У "ДНР" збираються стріляти по миротворцях, якщо вони увійдуть на Донбас "за українським сценарієм"

Бойовики вимагають узгодження з питання введення миротворців ООН

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що по миротворцям ООН будуть стріляти, якщо вони зайдуть на територію Донбасу "за українським сценарієм". Про це він заявив під час "прямої лінії".

"Без узгодження "ДНР"/"ЛНР" місія ООН сюди входити не буде. Інакше, якщо вони хочуть увійти за українським сценарієм, вони будуть перетворюватися в мішені. У нас стане більше супротивників... Чим більше супротивників, тим легше стріляти, цілитися не треба", - заявив бойовик.

Він зазначив, що бойовики підтримують пропозицію РФ щодо розміщення "блакитних касок" тільки на лінії зіткнення і охорону миротворцями місії ОБСЄ.

#Захарченко: якщо без нашого дозволу сюди зайдуть миротворці ООН - ми перестріляємо їх pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) June 29, 2018

Нагадаємо, оперативники управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній території України затримали колишнього бойовика "ЛНР".