В ОРДО украинского военного "приговорили" к 30 годам тюрьмы

В "Донецкой народной республике" ("ДНР") местный "Верховный суд" приговорил военнослужащего ВСУ к 30 годам лишения свободы за "террористическую деятельность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что его обвинили по пяти статьям, среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы ДНР", незаконное приобретение и хранение оружия. Приговор якобы вступил "в законную силу".

Местное "правосудие" установило, что украинский военный В.В. Воскобойников прошел обучение в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ после чего подписал контракт на прохождение службы в зоне боевых действий. Его обвинили в обстрелах Докучаевска на юге "ДНР", в результате которых якобы были разрушены и повреждены жилые дома, а также якобы погибли и получили ранения гражданские.

Напомним, в Луганской области будут судить одного из организаторов так называемого "референдума", который состоялся на Донбассе в 2014 году. Мужчину обвиняют в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одессе будут судить трех местных жителей, которые в 2015 году принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Боевики входили в состав так называемой "ДНР". Задержанные также подозреваются в причастности к обороту оружия и наркотиков.