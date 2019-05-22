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В "ДНР" подтвердили задержание украинских военных

Новости » Общество    22.05.2019 - 16:28
В "ДНР" подтвердили задержание украинских военных
Иллюстративное фото: боевики "ДНР" (YouTube screenshot)

Боевики называют военных ВСУ "диверсантами"

Боевики так называемой "Донецкой Народной Республики" подтвердили, что они задержали украинских военных на оккупированной территории утром в среду, 22 мая. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает сепаратистское издание ДАН.

Боевики называют военнослужащих Вооруженных сил Украины "диверсантами" и заявляют, что военных передали так называемой "народной милиции ДНР".

При задержании у бойцов изъяли форму, автомобильные номерные знаки и документы, а также боеприпасы, которые у военных были при себе. При этом количество задержанных украинских бойцов не уточняется.

"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - заявили у боевиков.

Напомним, утром в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военные были задержаны российскими боевиками.

На Донбассе восемь украинских военных попали в плен В Украине считается пропавшим без вести 71 военный ВСУ
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