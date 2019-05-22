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У "ДНР" підтвердили затримання українських військових

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 16:28
У "ДНР" підтвердили затримання українських військових
Ілюстративне фото: бойовики "ДНР" (YouTube screenshot)

Бойовики називають військових ЗСУ "диверсантами"

Бойовики так званої "Донецької Народної Республіки" підтвердили, що вони затримали українських військових на окупованій території зранку в середу, 22 травня. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє сепаратистське видання ДАН.

Бойовики називають військовослужбовців Збройних сил України "диверсантами" та заявляють, що військових було передано до так званої "народної міліції ДНР".

При затриманні у бійців вилучили форму, автомобільні номерні знаки і документи, а також боєприпаси, які у військових були при собі. При цьому кількість затриманих українських бійців не уточнюється.

"Із затриманими проводяться слідчі заходи", - заявили у бойовиків.

Нагадаємо, зранку у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Відомо, що вони рухались вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Проте вони відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію. Там військові були затримані російськими бойовиками.

На Донбасі вісім українських військових потрапили у полон В Україні вважається зниклим безвісти 71 військовий ЗСУ
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