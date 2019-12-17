ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "ДНР" та "ЛНР" збираються продовжити курс на інтеграцію з Росією

Новини » Політика     17.12.2019 - 15:44
У "ДНР" та "ЛНР" збираються продовжити курс на інтеграцію з Росією
Фото: Денис Пушилін (facebook.com Денис Пушилин)

Пушилін заявив, що інтеграція з Росією ніяк не суперечить мінським угодам

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що після нормандського саміту самопроголошена "республіка" не зверне зі шляху інтеграції з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, інтеграційні процеси з Росією ніяк не суперечать мінським угодам.

"Після зустрічі "нормандської четвірки" ми зрозуміли, хто наш друг, а хто наш ворог. Ми хочемо йти в одному напрямку з Росією, і ми будемо планомірно йти до цього, незалежно від думки Києва", - сказав Пушилин.

Крім того, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Донбас продовжить інтеграцію з РФ, незважаючи на незгоду президента України Володимира Зеленського та його західних партнерів.

"Ми виступаємо за необхідність дотримання мінських угод, рішень "нормандського формату" та обов'язкового узгодження з представниками обох республік всіх аспектів настання миру. При цьому ми вважаємо, що інтеграція з Російською Федерацією абсолютно не суперечить мінським домовленостям, і ми будемо її здійснювати без оглядки на те, згоден з цим Зеленський та його західні партнери чи ні", - сказав він.

Раніше "влада" "ДНР" заявила, що у випадку одностороннього внесення правок до Конституції України, вони не будуть прийняті.

РБК-Україна писало, що "Донецька народна республіка" заявила, що готова запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Аваков розповів про компроміс, на який може піти Україна в питанні "народної міліції" "Л-ДНР" В ОРДО назвали нову формулу обміну полоненими
Новини України ДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся