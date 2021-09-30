Дно "Барселоны", мощь "Баварии" и победа "Юве": результаты дня в ЛЧ
Сегодня, 29 сентября, состоялись заключительные восемь поединков второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои матчи провели представители групп E, F, G и H.
Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.
Главная сенсация этого дня - разгромное поражение "Барселоны" на выезде от "Бенфики". Каталонцы пропустили аж три гола, на которые не смогли ответить ничем. Также разгромно завершился и поединок между "Динамо" и "Баварией" - победа немцев 5:0.
А вот в центральном матче дня "Ювентус" минимально одолел действующих обладателей кубка чемпионов "Челси". Также стоит отметить победу "МЮ" над "Вильяреалом" в повторении финала Лиги Европы прошлого сезона.
Все результаты дня ниже:
Группа E
"Бавария" - "ДИНАМО" 5:0
Левандовски, 12 (п), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87
"Бенфика" - "Барселона" 3:0
Нуньес, 3, 79 (п), Рафа Силва, 69
Удаление у "Барселоны": Эрик Гарсия, 87
Группа F
"Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0
Пессина, 68
"Манчестер Юнайтед" - "Вильяреал" 2:1
Алекс Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53
Группа G
"Вольфсбург" - "Севилья" 1:1
Штеффен, 48 - Ракитич, 87 (п)
Удаление у "Вольфсбурга": Гилявоги, 85
"Зальцбург" - "Лилль" 2:1
Адейеми, 35 (п), 53 (п) - Йылмаз, 62
Группа H
"Зенит" - "Мальме" 4:0
Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4
Удаление у "Мальме": Ахмедходжич, 53
"Ювентус" - "Челси" 1:0
Кьеза, 46