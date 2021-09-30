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Дно "Барселоны", мощь "Баварии" и победа "Юве": результаты дня в ЛЧ

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Четверг 30 сентября 2021 00:01
Дно "Барселоны", мощь "Баварии" и победа "Юве": результаты дня в ЛЧ Фото: завершился второй тур Лиги чемпионов (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 сентября, состоялись заключительные восемь поединков второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои матчи провели представители групп E, F, G и H.

Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.

Главная сенсация этого дня - разгромное поражение "Барселоны" на выезде от "Бенфики". Каталонцы пропустили аж три гола, на которые не смогли ответить ничем. Также разгромно завершился и поединок между "Динамо" и "Баварией" - победа немцев 5:0.

А вот в центральном матче дня "Ювентус" минимально одолел действующих обладателей кубка чемпионов "Челси". Также стоит отметить победу "МЮ" над "Вильяреалом" в повторении финала Лиги Европы прошлого сезона.

Все результаты дня ниже:

Группа E

"Бавария" - "ДИНАМО" 5:0

Левандовски, 12 (п), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87

"Бенфика" - "Барселона" 3:0

Нуньес, 3, 79 (п), Рафа Силва, 69

Удаление у "Барселоны": Эрик Гарсия, 87

Дно &quot;Барселоны&quot;, мощь &quot;Баварии&quot; и победа &quot;Юве&quot;: результаты дня в ЛЧ

Группа F

"Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0

Пессина, 68

"Манчестер Юнайтед" - "Вильяреал" 2:1

Алекс Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53

Дно &quot;Барселоны&quot;, мощь &quot;Баварии&quot; и победа &quot;Юве&quot;: результаты дня в ЛЧ

Группа G

"Вольфсбург" - "Севилья" 1:1

Штеффен, 48 - Ракитич, 87 (п)

Удаление у "Вольфсбурга": Гилявоги, 85

"Зальцбург" - "Лилль" 2:1

Адейеми, 35 (п), 53 (п) - Йылмаз, 62

Дно &quot;Барселоны&quot;, мощь &quot;Баварии&quot; и победа &quot;Юве&quot;: результаты дня в ЛЧ

Группа H

"Зенит" - "Мальме" 4:0

Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4

Удаление у "Мальме": Ахмедходжич, 53

"Ювентус" - "Челси" 1:0

Кьеза, 46

Дно &quot;Барселоны&quot;, мощь &quot;Баварии&quot; и победа &quot;Юве&quot;: результаты дня в ЛЧ

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