Дно "Барселони", міць "Баварії" і перемога "Юве": результати дня в ЛЧ

Сьогодні, 29 вересня, відбулися заключні вісім поєдинків другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Свої матчі провели представники груп E, F, G і H.

Головна сенсація цього дня - розгромна поразка "Барселони" на виїзді від "Бенфіки". Каталонці пропустили аж три голи, на які не змогли відповісти нічим. Також розгромно завершився і поєдинок між "Динамо" і "Баварією" - перемога німців 5:0.

А ось в центральному матчі дня "Ювентус" мінімально здолав діючих володарів кубка чемпіонів "Челсі". Також варто відзначити перемогу "МЮ" над "Вільяреалом" у повторенні фіналу Ліги Європи минулого сезону.

Всі результати дня нижче:

Група E

"Баварія" - "ДИНАМО" 5:0

Левандовскі, 12 (п), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Чупо-Мотінг, 87

"Бенфіка" - "Барселона" 3:0

Нуньєс, 3, 79 (п), Рафа Сілва, 69

Вилучення у "Барселони": Ерік Гарсія, 87

Група F

"Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0

Пессіна, 68

"Манчестер Юнайтед" - "Вільяреал" 2:1

Алекс Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53

Група G

"Вольфсбург" - "Севілья" 1:1

Штеффен, 48 - Ракітіч, 87 (п)

Вилучення у "Вольфсбурга": Гилявоги, 85

"Зальцбург" - "Лілль" 2:1

Адейемі, 35 (п), 53 (п) - Йилмаз, 62

Група H

"Зеніт" - "Мальме" 4:0

Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4

Вилучення у "Мальме": Ахмедходжич, 53

"Ювентус" - "Челсі" 1:0

К'єза, 46