У Дніпровському районі Києва спалахнула сильна пожежа: що відомо

У Дніпровському районі Києва неподалік станції метро "Лівобережна" спалахнула сильна пожежа. Над районом здіймається густий дим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на столичні Telegram-канали.
За непідтвердженими даними, пожежа сталася у підсобному приміщенні мультиплікаційного театру.
Стовп диму видно з різних боків району.
Фото: пожежа на Лівобережній (Telegram)
Варто зазначити, що у ДСНС поки що не коментували причини події.
Нагадаємо, у Києві в житловому багатоповерховому будинку в Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати 10 людей.
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