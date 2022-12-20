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В Днепровском районе Киева вспыхнул сильный пожар: что известно

Фото: в Днепровском районе Киева вспыхнул сильный пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Днепровском районе Киева недалеко от станции метро "Левобережная" вспыхнул сильный пожар. Над районом поднимается густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

По неподтвержденным данным, пожар произошел в подсобном помещении мультипликационного театра.

Столб дыма видно с разных сторон района.

Фото: пожар на Левобережной (Telegram)

Стоит отметить, что в ГСЧС пока не комментировали причины происшествия.

Напомним, в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети и воспламенения. Из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать 10 человек.

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