У Дніпровській кіностудії заявили, що проти них готується інформаційна провокація: у чому причина

Як відомо, йдеться про компанію з Дніпра, яка днями звернулася до президента з проханням захистити їхній бізнес від дій правоохоронців і допомогти зберегти робочі місця.

У зверненні наголосили, що "за атакою на бізнес стоять конкретні правоохоронці та судді, а саме начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе та слідчі судді Святошинського районного суду Києва Людмила Косик, Анатолій Ясельський та Олександр Журибеда".

"Тепер пояснюю суть провокації. Дуже легко отримати відповідний відео-контент, зайшовши на якийсь сайт, який, умовно кажучи, продає послуги онлайн-казино по всьому світу. Таких сайтів мільйони. Але ми не маємо до них жодного відношення, оскільки виробляємо відеоконтент і продаємо його виробникам ігор. А вони вже формують готовий продукт. Для простішого розуміння - є фотостоки, на яких можна купити фотографію. Вона може бути використана інформацією для новини, а може зʼявитися на білборді з якоюсь рекламою. Фотограф не керує, де саме будуть ці фотографії, а лише передає права фотостоку в після цього отримує фіксований гонорар за кожне скачування. Ми так само отримуємо фіксований гонорар за проданий контент і на цьому все", - заявив представник компанії.

За його словами, в поліції знайшли одне з онлайн-казино, де було використано вироблений ними відеоконтент.

"Вони зробили закупівлю - поповнили рахунок у Tether (USDT), подивилися, на які гаманці пішли ті 20 доларів. Будучи людьми жадібними і неглибокими, вони переконали один одного, що цей гаманець належить нам, а в результаті уяви нафантазували нам проблему. Сьогодні вони вважають, що зловили за хвіст рибу у $250 млн. Хоча за фактом вони просто знайшли кріпто-біржу, на якій лежать ці гроші, що не мають жодного стосунку до компанії "Оріджінал Спіріт Юа", - пояснює адвокат.