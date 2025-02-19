В Днепровской киностудии заявили, что против них готовится информационная провокация: в чем причина

Как известно, речь идет о компании из Днепра, которая на днях обратилась к президенту с просьбой защитить их бизнес от действий правоохранителей и помочь сохранить рабочие места.

В обращении отметили, что "за атакой на бизнес стоят конкретные правоохранители и судьи, а именно начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе и следственные судьи Святошинского районного суда Киева Людмила Косик, Анатолий Ясельский и Александр Журибеда".

В Нацполи отреагировали на публичную борьбу компании и в ближайшее время "попытаются представить следствию и общественности в виде онлайн-казино, а в качестве доказательств правоохранители опубликуют видео якобы контрольной ставки, которые следствие делает онлайн на платформе, которая не имеет отношения к их бизнесу".

"Теперь объясняю суть провокации. Очень легко получить соответствующий видео-контент, зайдя на какой-то сайт, который, условно говоря, продает услуги онлайн-казино по всему миру. Таких сайтов миллионы. Но мы не имеем к ним никакого отношения, поскольку производим видеоконтент и продаем его производителям игр. А они уже формируют готовый продукт. Для более простого понимания - есть фотостоки, на которых можно купить фотографию. Она может быть использована информацией для новости, а может появиться на билборде с какой-то рекламой. Фотограф не управляет, где именно будут эти фотографии, а лишь передает права фотостоку и после этого получает фиксированный гонорар за каждое скачивание. Мы так же получаем фиксированный гонорар за проданный контент и на этом все", - заявил представитель компании.

По его словам, в полиции нашли одно из онлайн-казино, где был использован произведенный ими видеоконтент.

"Они сделали закупку - пополнили счет в Tether (USDT), посмотрели, на какие кошельки ушли те 20 долларов. Будучи людьми жадными и неглубокими, они убедили друг друга, что этот кошелек принадлежит нам, а в результате воображения нафантазировали нам проблему. Сегодня они считают, что поймали за хвост рыбу в $250 млн. Хотя по факту они просто нашли крипто-биржу, на которой лежат эти деньги, не имеющие никакого отношения к компании "Ориджинал Спирит Юа", - объясняет адвокат.