Дніпровська кіностудія звернулась до директора ДБР через дії правоохоронців

"У той час, коли одна частина країни бореться на передовій, а бізнес робить усе можливе для підтримки економіки, знаходяться особи, які, використовуючи службове становище, знищують законні підприємства заради власного збагачення", - заявивши в компанії.

В компанії зазначають, що зіткнулися з безпрецедентним тиском, що має всі ознаки цілеспрямованої рейдерської атаки. "І це не діяльність кримінальних структур, а дії представників правоохоронної системи та суддівського корпусу — саме тих, хто мав би гарантувати захист бізнесу та правопорядок", - додають в компанії.

За їх словами, до злочинної схеми залучені високопосадовці Національної поліції та судової влади. "Вони діють за класичним сценарієм рейдерства: маніпуляції, незаконні слідчі дії, шантаж, залякування, безпідставне блокування роботи компанії, тиск на керівництво та співробітників з єдиною метою - знищення нашого бізнесу", - стверджують в компанії.

Завдані збитки компанія оцінює у 84 млн гривень.

"Ці злочини відбуваються в умовах війни, коли економічна стабільність держави має бути пріоритетом. Підприємці, які сумлінно сплачують податки, створюють робочі місця та підтримують країну, стають жертвами корумпованих чиновників. Подібні дії не лише завдають економічної шкоди, а й підривають довіру до державних інституцій, створюючи атмосферу безкарності та правового свавілля", - додають в компанії.

В компанії також повідомили, що подали позов до суду з вимогою з забовʼязати уповноважену особу Державного бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві ТОВ "Оріджінал Спіріт Юа".

"Ми звертаємось до Вас із проханням втрутитися у ситуацію, забезпечити об’єктивне та неупереджене розслідування, а також припинити незаконну діяльність осіб, які використовують свої повноваження для особистого збагачення та тиску на бізнес", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, раніше співробітники дніпровської компанії "Оріджінал Спіріт Юа" звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити їх від дій правоохоронців та допомогти зберегти робочі місця.

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