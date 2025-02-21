Днепровская киностудия обратилась к директору ГБР из-за действий правоохранителей

"В то время, когда одна часть страны борется на передовой, а бизнес делает все возможное для поддержания экономики, находятся лица, которые, используя служебное положение, уничтожают законные предприятия ради собственного обогащения", - заявили в компании.

В компании отмечают, что столкнулись с беспрецедентным давлением, имеющим все признаки целенаправленной рейдерской атаки. "И это не деятельность криминальных структур, а действия представителей правоохранительной системы и судейского корпуса - именно тех, кто должен был бы гарантировать защиту бизнеса и правопорядок", - добавляют в компании.

По их словам, к преступной схеме привлечены высокопоставленные чиновники Национальной полиции и судебной власти. "Они действуют по классическому сценарию рейдерства: манипуляции, незаконные следственные действия, шантаж, запугивание, безосновательное блокирование работы компании, давление на руководство и сотрудников с единственной целью - уничтожение нашего бизнеса", - утверждают в компании.

Нанесенный ущерб компания оценивает в 84 млн гривен.

"Эти преступления происходят в условиях войны, когда экономическая стабильность государства должна быть приоритетом. Предприниматели, которые добросовестно платят налоги, создают рабочие места и поддерживают страну, становятся жертвами коррумпированных чиновников. Подобные действия не только наносят экономический ущерб, но и подрывают доверие к государственным институтам, создавая атмосферу безнаказанности и правового произвола", - добавляют в компании.

В компании также сообщили, что подали иск в суд с требованием обязать уполномоченное лицо Государственного бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, изложенные в заявлении ООО "Ориджинал Спирит Юа".

"Мы обращаемся к Вам с просьбой вмешаться в ситуацию, обеспечить объективное и беспристрастное расследование, а также прекратить незаконную деятельность лиц, использующих свои полномочия для личного обогащения и давления на бизнес", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее сотрудники днепровской компании "Ориджинал Спирит Юа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от действий правоохранителей и помочь сохранить рабочие места.

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