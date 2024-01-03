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Над Дніпропетровською областю пообіді збили дві ракети

Фото: над Дніпропетровською областю пообіді збили дві ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 січня, пообіді протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської області Сергія Лисака.

"За уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети. Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території", - пише Лисак. 

Що передувало 

Пообіді, 3 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу на сході України, а також у частині південних областей. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також ризик застосування авіаційного озброєння. 

Близько о 14:21 в Дніпрі, як повідомляли кореспонденти "Суспільного", в місті пролунали вибухи. Повітряне командування "Схід" пізніше повідомило, що у місті збили керовану авіаційну ракету Х-59

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