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У Дніпропетровській області знову були атаковані енергетики ДТЕК

Вівторок 26 листопада 2024 12:53
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У Дніпропетровській області знову були атаковані енергетики ДТЕК Фото: у Дніпропетровській області знову були атаковані енергетики ДТЕК (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Дніпропетровській області ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл під час проведення робіт поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"На Дніпропетровщині знову була атакована одна з бригад ДТЕК Дніпровські електромережі, що проводила ремонтні роботи поблизу зони бойових дій. Енергетики лагодили пошкоджену електролінію, коли їх атакували ворожі дрони. Один із безпілотників скинув вибухівку поряд з бригадною автівкою, в результаті чого пошкоджено лобове скло автомобіля", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики встигли знайти укриття та залишилися неушкодженими.

В ДТЕК підкреслили, що компанія працює відповідно до спеціальної процедури на виконання робіт для того, аби максимально убезпечити енергетиків.

"Аварійні бригади приступають до відновлення електромережі лише після того, як отримують дозвіл від Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - наголосили в ДТЕК.

Крім того, енергетики працюють в спеціальних касках та бронежилетах.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова вже двічі потрапляли під обстріл на Дніпропетровщині під час виконання робіт.

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ДТЕК Дніпропетровська область
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