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В Днепропетровской области снова были атакованы энергетики ДТЭК

Вторник 26 ноября 2024 12:53
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В Днепропетровской области снова были атакованы энергетики ДТЭК Фото: в Днепропетровской области снова были атакованы энергетики ДТЭК (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Днепропетровской области ремонтная бригада компании ДТЭК попала под вражеский обстрел во время проведения работ вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"На Днепропетровщине снова была атакована одна из бригад ДТЭК Днепровские электросети, которая проводила ремонтные работы вблизи зоны боевых действий. Энергетики чинили поврежденную электролинию, когда их атаковали вражеские дроны. Один из беспилотников сбросил взрывчатку рядом с бригадным автомобилем, в результате чего поврежден лоб. ", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики успели обнаружить укрытие и остались невредимыми.

В ДТЭК подчеркнули, что компания работает в соответствии со специальной процедурой выполнения работ для того, чтобы максимально обезопасить энергетиков.

"Аварийные бригады приступают к возобновлению сети только после того, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнули в ДТЭК.

Кроме того, энергетики работают в специальных касках и бронежилетах.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова уже дважды попадали под обстрелы на Днепропетровщине во время выполнения работ.

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ДТЭК Днепропетровская область
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