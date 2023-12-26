В Дніпропетровській області знищено 2 керовані ракети Х-59

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59", - повідомили військові.

Нагадаємо, ми писали, що під час тривоги в Дніпропетровській області лунали вибухи.

Зауважимо, що росіяни часто запускають свої ракети у бік Дніпропетровської та Запорізької областей. Останнім часом найчастіше ворог для атак користується керованими авіаційними ракетами Х-59.

Однак українським силам протиповітряної оборони часто вдається збивати такі ракети.

Наприклад, учора, 25 грудня, ракету Х-59 знищили над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.