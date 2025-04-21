UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Дніпропетровській області жінка підірвалася на міні, ще двоє поранені через обстріли

Фото: жінку у тяжкому стані доставили до лікарні (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У Нікополі Дніпропетровської області сьогодні, 21 квітня, жінка дістала важкі травми через російську міну. Ще двоє жителів району поранені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Фейсбуці.

"Нещасний випадок стався у Нікополі. 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували. На жаль, стан важкий. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу", - розповів Лисак. 

Також, за його словами, російська армія увесь день атакувала Нікопольський район БпЛА та артилерію. Під ударом були кілька населених пунктів регіону. В результаті поранення отримали двоє людей. 

"Постраждали чоловік 66 років та жінка – 63. Обоє лікуватимуться амбулаторно", - зазначив голова військової адміністрації. 

Окрім того, пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач. 

 

Фото: наслідки атаки РФ на Нікопольський район (www.facebook.com/permalink)

"Звертаюся до мешканців прифронтових територій. Будьте обачні. Тримайтеся подалі від підозрілих предметів. Якщо ж побачили такий - одразу викликайте поліцію або рятувальників", - застеріг жителів області Лисак. 

Ракетна атака на Дніпро

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти завдали ракетний удар по Дніпру

Через ракетну атаку у Дніпрі були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема будівля готелю та фітнес-центра. Обійшлося без жертв та постраждалих. 

Тоді ж Нікопольський район знову зазнав ударів з боку російських окупантів. Для атак ворог використовував дрони-камікадзе, а також бив з реактивних систем залпового вогню.

Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя, авто, а також лінія електропередач та газогін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область