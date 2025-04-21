В Днепропетровской области женщина подорвалась на мине, еще двое ранены из-за обстрелов

"Несчастный случай произошел в Никополе. 62-летняя женщина наступила на вражескую мину. Пострадавшую госпитализировали. К сожалению, состояние тяжелое. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь", - рассказал Лысак.

Также, по его словам, российская армия весь день атаковала Никопольский район БпЛА и артиллерией. Под ударом были несколько населенных пунктов региона. В результате ранения получили два человека.

"Пострадали мужчина 66 лет и женщина - 63. Оба будут лечиться амбулаторно", - отметил глава военной администрации.

Кроме того, повреждены инфраструктура, фермерское хозяйство, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, детская спортплощадка, газопроводы и линия электропередач.

Фото: последствия атаки РФ на Никопольский район (www.facebook.com/permalink)

"Обращаюсь к жителям прифронтовых территорий. Будьте осмотрительны. Держитесь подальше от подозрительных предметов. Если же увидели такой - сразу вызывайте полицию или спасателей", - предостерег жителей области Лысак.

Ракетная атака на Днепр

Напомним, 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Из-за ракетной атаки в Днепре были повреждены гражданские объекты, в частности здание отеля и фитнес-центра. Обошлось без жертв и пострадавших.

Тогда же Никопольский район снова подвергся ударам со стороны российских оккупантов. Для атак враг использовал дроны-камикадзе, а также бил из реактивных систем залпового огня.