У Дніпропетровській області жінка підірвалася на міні, ще двоє поранені через обстріли

У Нікополі Дніпропетровської області сьогодні, 21 квітня, жінка дістала важкі травми через російську міну. Ще двоє жителів району поранені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Фейсбуці .

"Нещасний випадок стався у Нікополі. 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували. На жаль, стан важкий. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу", - розповів Лисак.

Також, за його словами, російська армія увесь день атакувала Нікопольський район БпЛА та артилерію. Під ударом були кілька населених пунктів регіону. В результаті поранення отримали двоє людей.

"Постраждали чоловік 66 років та жінка – 63. Обоє лікуватимуться амбулаторно", - зазначив голова військової адміністрації.

Окрім того, пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач.

Фото: наслідки атаки РФ на Нікопольський район (www.facebook.com/permalink)

"Звертаюся до мешканців прифронтових територій. Будьте обачні. Тримайтеся подалі від підозрілих предметів. Якщо ж побачили такий - одразу викликайте поліцію або рятувальників", - застеріг жителів області Лисак.

Ракетна атака на Дніпро

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.

Через ракетну атаку у Дніпрі були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема будівля готелю та фітнес-центра. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Тоді ж Нікопольський район знову зазнав ударів з боку російських окупантів. Для атак ворог використовував дрони-камікадзе, а також бив з реактивних систем залпового вогню.